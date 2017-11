Wonen in Kolonel of Vaandrig

Voor niet-architecten en stedenbouwkundigen is het enthousiasme van projectontwikkelaar Leon Aertgeerts voor het al jaren leegstaande Belastingkantoor aan de Generaal Spoorlaan niet onmiddellijk te begrijpen.



Volgens Aertgeerts is het gebouw uit 1966 heel belangrijk. ,,Het is vijftig jaar geleden gebouwd als ministerie. Het eerste departement dat búiten Den Haag is neergezet. Het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk is er gevestigd. Het had de eerste vrouwelijke minister van Nederland, Marga Klompé. Bovendien is dit het eerste gebouw dat volgens een toen heel vernieuwde bouwmethode is gerealiseerd. Daarbij zijn de zeventien verdiepingen opgevijzeld en is er geen kraan aan te pas gekomen.''



Ook nu moet zijn gebouw weer een icoon worden van Rijswijk. Door het volledig te transformeren naar een wooncomplex met veel glas, terrassen en 200 appartementen. Tachtig daarvan voor de verkoop en 120 voor de verhuur in de vrije sector. De eerste kopers hebben zich al gemeld voor de 2-, 3- en 4-kamerappartementen en ook gisteren bij de start van de metamorfose is een jong stel, dertigers, er om zich te laten informeren over de koopappartementen. ,,We wonen al in Rijswijk en willen hier graag blijven wonen, omdat het zo mooi centraal ligt'', zeggen ze zonder hun naam te willen prijsgeven. Zij kan op de fiets naar haar werk in Den Haag. Hij zit zo op de snelweg naar zijn werk buiten Rijswijk. ,,Omdat dit gebouw heel duurzaam wordt neergezet heb ik haar kunnen overhalen hier te gaan kijken'', zegt hij. ,,Duurzaamheid, milieuvriendelijke toepassingen zoals bodemwarmte en niet koken op gas vinden we heel belangrijk.''