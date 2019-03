Wonen op het water, wie wil dat niet?

Celstraf voor steekpar­tij en beroving oudere vrouw

12 maart De rechtbank veroordeelt Saïd el F. (24) uit Den Haag tot een celstraf van 4 jaar en 8 maanden vanwege een poging tot doodslag op een andere man op de Bouwlustlaan in Den Haag op 12 juli vorig jaar. Hij zou het slachtoffer onverhoeds van achter in de rug hebben gestoken, toen ze een ontmoeting hadden om een ruzie op sociale media uit te praten. De man zakte in een nabijgelegen pizzeria in elkaar.