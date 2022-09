Woning in Betuwestraat beschoten

commentaar Coalitieak­koord is een rukje naar links

Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant, schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer: het coalitieakkoord. Het duurde zes maanden, maar vrijdag was het zover. De vijf partijen die samen opnieuw het Haagse gemeentebestuur willen vormen, legden hun plannen op tafel. Ze zijn minder draconisch dan was voorspeld.

18 september