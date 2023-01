Woning in Den Haag beklad met meerdere hakenkruizen

Vraag bij het nieuws Hoelang heb je last van een veroorde­ling na bijvoor­beeld het blokkeren van een snelweg?

Actievoeren voor een schonere wereld kan langstrekkende en vervelende gevolgen hebben voor demonstranten. Honderden klimaatactivisten werden zaterdag opgepakt voor het blokkeren van de A12 in Den Haag. In de aanloop naar de demonstratie werden donderdag ook al zes activisten van Extinction Rebellion thuis opgepakt omdat ze via sociale media opriepen om de weg te blokkeren. Opruiing, zegt het OM. En dat levert ze waarschijnlijk een strafblad op. Hoelang heb je daar eigenlijk last van?

29 januari