Woning in Escamp flink beschadigd door brand

Kapper Tim Last pakt coronakap­sel­tjes aan: ‘Die lockdown heeft mijn lokken niet echt goed gedaan’

7:01 Een tikkeltje zenuwachtig loopt Tim Last deze maandag op en neer in zijn kapperszaak Titi Last. Over vijf minuten komt zijn eerste klant. Écht zijn allereerste, want nét voordat hij zijn gloednieuwe zaak in de Zoutmanstraat eind maart kon openen, moesten de deuren vanwege corona op slot.