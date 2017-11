Woning in Van Brakelstraat onbewoonbaar verklaard na brand

Een woordvoerder van de brandweer, die ter plaatse is, meldt dat de brand uitbrak op de tweede verdieping van het pand. Op dat moment was de bewoner niet thuis. De omliggende woningen - boven, onder en naast de woning waar de brand uitbrak - zijn ontruimd. Één persoon is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis te worden vervoerd.

De brand is onder controle, maar het is nog onduidelijk of de bewoners van de omliggende woningen terug naar huis kunnen. Van de woning waar de brand ontstond is al duidelijk dat deze onbewoonbaar is.