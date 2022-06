Woning in Voorburg overvallen, verdachten op de vlucht

met video Massale politie-in­zet bij verdachte situatie: twee personen uit Haagse woning in boeien geslagen

De politie was in de nacht van zaterdag op zondag massaal aanwezig rond een woning aan de Soestdijksekade in Den Haag. Er was sprake van een verdachte situatie en er zijn twee personen enige tijd staande gehouden.

