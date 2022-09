Woning Mallemolen onbewoonbaar na brand

technische dienst Met dit apparaat kunnen artsen beter in de oren kijken

Het menselijk oor is een geweldig orgaan, maar zien wat eraan scheelt is vaak lastig. De huidige instrumenten zijn of niet nauwkeurig genoeg of buitenproportioneel en daarmee duur en zelfs schadelijk. Acoustic Insight denkt de oplossing te hebben.

