Woning van Berlage als schoolwerk

Hoe leer je het vak beter dan door het gewoon te doen? Vanuit die filosofie kiest ROC Mondriaan steeds meer voor 'hybride leren', waarbij de school samenwerkt met het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. ,,Een van die partijen is woningbouwcorporatie Haag Wonen'', zegt Sebastiaan Bliemert, projectleider Techniek Innovatiehuis. Die corporatie begint binnenkort met nieuwbouwproject Haagse Hendrik in Laakkwartier. De woningen verrijzen in een buurt, die deels is ontworpen door de beroemde architect Hendrik Berlage en ook de nieuwbouw past in zijn stijl. ,,De naam Haagse Hendrik is een verwijzing naar de persoon Berlage.‘’ Het kleinste type huis in dit project wordt nu door studenten van de opleiding nagebouwd. Niet in Laak, maar in de werkruimte van de school zelf. Naam van het studentenproject: Eigen Hendrik. ,,Een prachtige opdracht voor onze studenten", zegt Bliemert. ,,Niet alleen omdat ze zo perfect leren bouwen en timmeren, maar omdat het resultaat ook heel zichtbaar en concreet is. Ze helpen letterlijk mee aan de bouw van hun stad.''

Ruimer

Mike van Zutphen (17) is een van de studenten. ,,Drie weken heb ik er nu aan gewerkt, in die tijd is het project ontwikkeld van slechts een frame tot een echt huis. Ik zou er zo zelf willen wonen, het is een stuk ruimer dan mijn eigen woonruimte.‘’



In totaal telt het project Haagse Hendrik 59 compacte eengezinswoningen van het type gemaakt op de school, 45 beneden- of bovenwoningen en 49 appartementen. Bewoners komen vandaag langs bij ROC Mondriaan, om een voorproefje te zien van wat straks hun eigen woning wordt.



Het huisje krijgt de komende jaren een plek op school. ,,We kunnen er alle kanten mee op", vertelt Bliemert. ,,Volledig gaan voor technische innovaties, bijvoorbeeld. Maar alle studenten op deze school moeten ook leren laminaat leggen. Hoe leuk is het, dat dat straks kan in een echte woning - met alle moeilijke hoekjes die daar bij horen.‘’



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!