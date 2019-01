Woning vol koolmonoxide in Rijswijk, bewoonster in kritieke toestand naar ziekenhuis

Haagse schrijf­ster Tonke Dragt op Netflix te zien

17:21 In een zeldzaam televisie-interview met het programma Een Vandaag zegt de 88-jarige kinderboekenschrijfster Tonke Dragt zich bijzonder vereerd te voelen met de Netflix-verfilming van haar boek De Brief voor de Koning. Het is het eerste Nederlandse boek dat door Netflix wordt vertaald naar een serie. Daarmee komt het boek onder de aandacht van 125 miljoen Netflix-abonnees in 190 landen.