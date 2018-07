Woning voorlopig onbewoonbaar na vlam in de pan

Delfts hyperloop­team grijpt naast titel in Californië

2:15 Het is een studententeam uit Delft niet gelukt om een belangrijke hyperloopwedstrijd in Californië te winnen. Ze hoopten een 'vacuümtrein' met ongeveer 450 kilometer per uur door een speciale buis te laten schieten, wat een wereldrecord zou zijn, maar op de wedstrijddag ging hun capsule niet harder dan 142.