Woningbrand in Haagse Geleenstraat

De brandweer is met twee tankspuitwagens uitgerukt om de situatie onder controle te krijgen. Brandweerlieden zijn met een ladder het gebouw opgeklommen en zijn druk bezig in een woning om de vlammen te blussen.



Niemand is bij de brand gewond geraakt. Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk.



De hulpdiensten hebben de straat, aan de kant van de de Weteringkade, afgesloten vanwege de bluswerkzaamheden.