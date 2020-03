Woningbrand zorgt voor straat vol rook in Scheveningen

Man (38) opgepakt voor aanrichten van ravage in restaurant Sobo in Zuiderpark

12:28 Een 38-jarige Hagenaar is vorige week opgepakt op verdenking van vandalisme in restaurant Soba aan de Johanna Naberweg in het Haagse Zuiderpark. Dat meldt de politie vandaag. In de eetgelegenheid werd op 15 februari een ravage aangetroffen.