Woningcorporatie Staedion gematigd met huurverhoging

Woningcorporatie Staedion verlangt van haar huurders dit jaar gemiddeld 2, 1 procent meer huur. Wettelijk is een verhoging van maximaal 3,9 procent per woning toegestaan. De Haagse verhuurder laat in een persbericht weten geen gebruik te maken van de wettelijke maximale huurstijging en voert in 2018 ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging door.