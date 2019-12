Woningcorporatie Staedion heeft handen vol aan verwarden: 'Nog maar een keer proberen, of is 't op?'

Niemand had last van die meneer op de vierde verdieping. Maar bij woningcorporatie Staedion zagen ze wel een torenhoge waterrekening. ,,Het was de reden dat we hem bezochten'', vertelt bewonersconsulent Tanja Luttik. ,,We kwamen binnen en zagen een totaal vervuilde woning.'' Luttik is een van de 24 bewonersconsulenten die Staedion in dienst heeft. De wc-pot die 24 uur per dag doorspoelde bleek het kleinste probleem.