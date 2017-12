Woningcorporatie Vestia wil hennepkwekers aanpakken

In Den Haag worden ieder jaar ongeveer dertig hennepkwekerijen gevonden in Vestia huurwoningen. Vestia vindt het daarom tijd om hennepkwekers harder aan te pakken. Daarom wil de corporatie een fraudeteam samenstellen dat zich richt op kwekerijen. Het plan moet vanaf 2018 in werking treden. Incassomedewerker Meindert Hoogendam vertelde in radioprogramma Dossier Mastenbroek dat het tijd is dat hennepkwekers zich nerveus gaan voelen.