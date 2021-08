Woningeigenaren radeloos nadat gemeente weigert schade te vergoeden na fout: ‘Dan zijn we failliet’

De woningeigenaren zijn al jaren verwikkeld in een strijd met de gemeente om de schade vergoed te krijgen. De gemeenteraad vindt het handelen van het gemeentebestuur in deze zaak onacceptabel en riep het college vorig jaar op om de schade (die opgelopen is tot enkele tonnen per persoon) volledig te compenseren. Maar op het stadhuis lijken ze daar vooralsnog weinig haast mee te maken. De bewoners hebben wel 80.0000 euro aangeboden gekregen, maar volgens onafhankelijke schade-experts bedraagt de schade inmiddels ruim twee ton. ,,Als we dit bod accepteren, zijn we failliet’’, zeggen de Hagenaars die om privacyredenen niet met hun achternamen in de krant willen.