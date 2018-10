Woningen Haagse regio raken op, prijzen rijzen de pan uit

De woningmarkt in de Haagse regio is oververhit. Omdat de woningvoorraad opraakt, zijn in het afgelopen kwartaal veel minder woningen verkocht in vergelijking met vorig jaar. De woningen die wél worden verkocht, gaan weg voor de hoofdprijs. ,,Starters en middeninkomens staan buitenspel.”

Dat blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van makelaarsvereniging NVM Haaglanden. In Den Haag zijn van juli tot en met september 10,8 procent (1150 woningen) minder woningen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Wie dacht dat de prijzen hun hoogtepunt hebben bereikt, heeft het mis. Een woning in Den Haag kost momenteel gemiddeld 311.900 euro: bijna 16 procent meer dan vorig jaar.

In het Westland loopt het aantal verkocht woningen procentueel nog veel sterker terug. Het afgelopen kwartaal wisselden liefst 29,6 procent minder woningen van eigenaar dan vorig jaar. Ook hier rijzen de woningenprijzen de pan uit. Een huis in het Westland kost gemiddeld 320.567 euro. Dat is ruim 9 procent meer dan vorig jaar. Huizen gaan wel sneller van de hand. Het kost momenteel slechts zo’n 43 dagen om een woning te verkopen. Vorig jaar waren dat er nog 55.

Dezelfde trend is te zien in Delft. Ook daar worden minder woningen verkocht, al ligt het percentage met 1,6 procent wel een stuk lager. Wie een huis in Delft koopt, is nu gemiddeld 269.790 euro kwijt. In het derde kwartaal van vorig jaar was dat nog 8 procent minder.

Hoewel Zoetermeer er tot voor kort nog goed vanaf kwam, is de woninggekte ook daar nu flink voelbaar. De prijzen stegen in het afgelopen jaar met 14 procent en ook hier neemt de woningvoorraad af. Dat is te zien aan het dalende aantal verkopen. Ten opzichte van vorig jaar werden in de afgelopen periode 11,2 procent minder woningen verkocht. Dat komt neer op 280 huizen minder. De gemiddelde woningprijs in Zoetermeer is momenteel 256.894 euro.

Problemen

Als niet snel nieuwe woningen worden bijgebouwd, raken we in grote problemen, waarschuwt NVM. ‘We kunnen niet eens de bouwachterstand uit de laatste crisis wegwerken’, schrijft Jan Kokje, voorzitter van NVM Haaglanden, in een verklaring bij de cijfers. ‘Als dat nu niet snel wordt aangepakt, raakt de markt steeds verder in de vicieuze cirkel van dalend woningaanbod en blijvende prijsstijging. In de huidige woningmarkt komen steeds meer bevolkingsgroepen langs de kant te staan. Vooral starters en middeninkomens staan buitenspel of hebben het zeer moeilijk een geschikte woning te vinden.’