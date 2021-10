Woningen in Bezuidenhout ontruimd door brand, politie onderzoekt brandstichting

Column Een penisplant is net als ADO Den Haag: zij bloeit slechts eens in de 25 jaar

23 oktober De penis is het lichtste object op deze aarde: alleen een gedachte krijgt ‘m al omhoog. Dat er ook een plant van bestaat wist u uiteraard. Een penisplant is net als ADO Den Haag: zij bloeit slechts eens in de 25 jaar. Maar dan is het ook flink raak. In de Hortus Botanicus in Leiden is de penisplant eindelijk weer eens tot bloei gekomen en da’s bijzonder.