Woningen in Bezuidenhout ontruimd door brand

Vechten met zombies of naar K3 zoeken in Egypte, het kan vanaf 7 november in nieuw Virtual Reality-park

22 oktober Wel eens zombies willen elimineren in de Middeleeuwen of naar K3 zoeken in Egypte? Het kan vanaf volgende maand in the Park Playground. Op 7 november opent het Virtual Reality-park zijn nieuwe vestiging in Den Haag.