Woningen mogen gewoon gesplitst worden

De Raad van State heeft er in tegenstelling tot de wijkvereniging ook geen bezwaar tegen dat Den Haag in het bestemmingsplan niets heeft geregeld over kamerverhuur. Dat wil zeggen dat voor woningen met maximaal drie kamerbewoners geen vergunning nodig is. Voor meer dan drie kamerbewoners moet een huisvestingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Den Haag is voorstander van een flexibele regeling omdat er veel mensen zijn die door een scheiding of iets dergelijks met spoed woonruimte nodig hebben. Volgens de gemeente zit tien procent van de bevolking in zo’n situatie en is het kameraanbod te klein. Den Haag zegt dat vier en meer kamerbewoners per pand alleen wordt toegestaan aan het Koningsplein en in de Heesterbuurt.