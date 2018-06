Woningen ontruimd door brand in garage Van Musschenbroekstraat

De brand ontstond vanochtend rond kwart voor 6, maar werd door de toegesnelde brandweer snel geblust. Eén persoon is in een ambulance gecontroleerd, omdat die rook had ingeademd.



Van de garage is niet veel meer over. Omliggende woningen werden ontruimd, maar volgens de brandweer mogen de bewoners snel weer terug.



