Woningen ontruimd na brand in autobedrijf

Video 'Een mooie vuurwerk­show is als een loterij'

11 augustus Een vuurwerkshow is allang niet meer een kwestie van simpelweg kruid afsteken. Met computersoftware en kennis worden de spektakelstukken van de acht deelnemende landen aan het Internationaal Vuurwerkfestival in Scheveningen in elkaar gezet. Guido Veenema, Michael van der Laarse en Simon Harding geven tekst en uitleg. ,,We creëren het product eerst in ons hoofd en daarna stoppen we het in de computer. Maar een mooie show neerzetten, blijft een loterij.''