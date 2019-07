Woningmarkt koelt iets af: huizen in de regio staan langer te koop en er valt weer wat meer te kiezen

Is de gekte op de huizenmarkt inderdaad voorbij? Of, zoals ze dat in makelaarskringen noemen: is het sentiment omgeslagen? En gaan de prijzen na jaren van aanhoudende stijging van de woningprijzen eindelijk weer eens omlaag? Nee, zover is het nog niet, blijkt uit de vandaag gepresenteerde cijfers over het afgelopen kwartaal. Maar wel staan huizen in de hele regio langer te koop nu en valt er voor woningzoekenden weer wat meer te kiezen.

Zo zijn er in Den Haag vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar 9,3 procent meer woningen (1205 woningen) verkocht. Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar zijn er zelfs 24,5 procent meer woningen verkocht.

De gemiddelde transactieprijs ligt inmiddels vijf procent hoger dan een jaar geleden en bedraagt nu 332.800 euro. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 is die stijging met 5,2 procent zelfs nog iets forser. Maar het eerste kwartaal is door de bank genomen altijd een relatief rustige periode op de woningmarkt. Het duurde de afgelopen drie maanden gemiddeld 31 dagen om een huis te verkopen. Vorig jaar ging dat nog iets sneller: 29 dagen.

Verkooptijd

Andere gemeenten in de regio Haaglanden laten globaal hetzelfde beeld zien. Zij het dat er ook uitschieters zijn. In Delft bijvoorbeeld zitten de prijzen nog onverminderd in de lift. Hier werden de woningen gemiddeld 10,1 procent duurder dan een jaar eerder. De gemiddelde verkooptijd nam in dezelfde periode wel toe, van 35 naar 38 dagen.

Daarentegen maakt de woningmarkt in het Westland pas op de plaats. De huizenprijzen stegen in een jaar tijd met nog maar één procent. Woningen staan korter te koop. Nu duurt dat 33 dagen, tegenover 44 dagen in het tweede kwartaal van 2018.

Zoetermeer is nog onverminderd in trek. De prijzen stegen het afgelopen jaar opnieuw hard, met 9 procent. De verkooptijd bedroeg in het tweede kwartaal 37 dagen. Een jaar geleden duurde het nog 42 dagen voordat de koop was gesloten.

Trend

In Leidschendam-Voorburg zijn de prijzen in een jaar tijd met 5,4 procent gestegen. Huizen staan hier inmiddels 35 dagen te koop gemiddeld, tegenover 27 dagen een jaar eerder om dezelfde tijd. Wel opmerkelijk is hier dat het aantal verkopen in deze gemeente tegen de trend in daalde ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018. Met 3,6 procent om precies te zijn.

In Rijswijk steeg het aantal verkochte huizen in een jaar tijd nog flink: 11,8 procent. En staan woningen ook nog bijna even lang te koop: 36 dagen, dat is maar twee dagen langer dan in het tweede kwartaal van 2018.

Ook in Wassenaar groeien de bomen nog tot in de hemel. Hier een prijsstijging van liefst 12,5 procent over gemiddeld peperdure villa’s bovendien. De wachttijd is voor verkopers nogal opgelopen: van 57 dagen tot 78 dagen.

In Pijnacker-Nootdorp tenslotte zijn de prijzen met 6,9 procent gestegen en staan de huizen korter te koop dan een jaar geleden. Nu nog maar 32 dagen, waar dat een jaar geleden nog 46 dagen was.