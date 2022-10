Woningmarkt wat rustiger en ruimer, maar nog lang niet normaal

De woningmarkt wordt wat rustiger en ruimer, dat blijkt uit de nieuwe NVM-cijfers. Volgens de makelaarsvereniging heeft de extreem verhitte markt van de afgelopen 1,5 jaar een keerpunt bereikt. Toch zijn we nog ver verwijderd van een normale markt. ‘Daarvoor is het aanbod, zowel in aantal als soorten woningen, nog zeker niet toereikend’, meldt NVM.

In Den Haag is de gemiddelde transactieprijs 435.301 euro in het derde kwartaal. Dat is een daling van 8,5 procent in vergelijking met het vorige kwartaal. Ook duurt het nu langer voordat een woning verkocht wordt. Vorig jaar was de verkooptijd gemiddeld 24 dagen, nu is die gemiddeld 31 dagen.



Verder zijn er veel minder huizen verkocht (879 woningen) in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in Den Haag is 57 procent.

Wassenaar

In de gemeente Wassenaar staat de gemiddelde transactieprijs momenteel op 946.926 euro. In de chique gemeente is een flinke daling van 31,4 procent van de woningverkopen te zien. Bovendien zijn de prijzen iets gezakt, met 6 procent. De huizen worden in vergelijking met vorig jaar wel sneller verkocht. Waar de gemiddelde verkooptijd eerst nog 63 dagen was, is dat nu 50 dagen.



In vergelijking met andere gemeenten worden de huizen een stuk minder vaak boven de vraagprijs verkocht. ‘Slechts’ 21 procent gaat voor meer dan de vraagprijs weg.

Delft

In Delft zijn ook een stuk minder woningen verkocht. Daar is een daling te zien van 7,4 procent, 192 woningen. De gemiddelde verkoopprijs van een woning is 384.363 euro. ‘Ten opzichte van een jaar geleden is dit een prijsstijging van 3,1 procent en ten opzichte van het voorgaande kwartaal een prijsdaling van 9 procent.’



De verkooptijd van woningen in Delft is bijna gelijk gebleven. Een huis verkopen duurt gemiddeld 30 dagen. Vorig jaar was dat 29 dagen. Wel worden huizen nog vaak, in 66 procent van de gevallen, boven de vraagprijs verkocht.

Pijnacker-Nootdorp

In Pijnacker-Nootdorp is het aantal verkopen juist gestegen. Daar werden 113 meer woningen verkocht. Een stijging van 16,5 procent in vergelijking met vorig jaar. Ook zijn de huizenprijzen gestegen met 3,1 procent. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel 490.523 euro.



Het duurt wel iets langer voordat een woning verkocht is. Een gemiddelde verkoop neemt 29 dagen in beslag. Vorig jaar was dit 25 dagen. 65 procent van de huizen wordt boven de vraagprijs verkocht.

Westland

In Westland zijn eveneens meer woningen verkocht en zijn de prijzen gestegen Er werden 209 meer woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs is 483.612 euro en de gemiddelde verkooptijd bedraagt 33 dagen versus 27 dagen ten opzichte van een jaar geleden.



Meer dan de helft van de huizen, 55 procent, wordt nog boven de vraagprijs verkocht.

Zoetermeer

In Zoetermeer zijn 239 minder huizen verkocht. De gemiddelde transactieprijs is 394.609 euro. Ten opzichte van vorig jaar is dat een daling van 5,1 procent, maar in vergelijking met het vorige kwartaal juist weer een stijging van 2,7 procent.



De gemiddelde verkooptijd van een woning is 36 dagen, dat is 10 dagen langer dan een jaar gelden. Het overgrote deel van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. Dat geldt voor maar liefst 72 procent van de woningen.

Rijswijk

In Rijswijk zijn in vergelijking met het vorige kwartaal 24,2 procent minder woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs is 394.526 euro. In vergelijking met vorig jaar is dat een stijging van 1,4 procent, maar als je naar vorig kwartaal kijkt dan is het een daling van 5,6 procent.



De gemiddelde verkooptijd is 30 dagen. Vorig jaar waren dat er 26. 67 procent van de huizen wordt boven de vraagprijs verkocht.

Leidschendam-Voorburg

Ook in Leidschendam-Voorburg is een flinke daling te zien. In vergelijking met vorig kwartaal werden er 187 minder woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs is momenteel 478.273 euro. ‘De prijzen zijn in vergelijking met een jaar geleden gestegen met 1,2 procent en ten opzichte van het voorgaande kwartaal gedaald met 6 procent.’



Een huis verkopen duurt gemiddeld 30 dagen, dat is 10 dagen langer dan vorig jaar. 60 procent van de huizen wordt voor een bedrag boven de vraagprijs verkocht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.