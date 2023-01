Woningoverval in Voorschoten, één gewonde

Bij de hulpdiensten kwam even na 23.00 uur een melding binnen van een overval in een woning. Verschillende politiewagens en een ambulance snelden zich naar de Veurseweg.



Op locatie werd(en) de overvaller(s) niet gevonden. Een persoon raakte gewond en is in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Over het signalement van een of meerdere verdachte(n) is nog niets bekend, evenals over de reden voor de overval. De recherche en de Forensische Opsporing doen onderzoek.