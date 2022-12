Woningoverval op Laan van Nieuw Oost-Indië in Den Haag; twee verdachten gezocht

De melding kwam rond 11:00 uur binnen. Veel politieauto's en een ambulance zijn in de straat aanwezig. De weg rondom het huis en enkele winkels is afgezet met rood-wit lint. De politie loopt rond in kogelwerende vesten en heeft een plaats delict gemaakt. Onderzoek naar het voorval is gaande.



Een van de bewoners van het pand is in een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.



De politie is op zoek naar twee personen. Een donker getinte man van twintig jaar oud in een zwarte hoody en zwarte broek. En een licht getinte vrouw van twintig jaar met donkere kleding is medeverdachte.