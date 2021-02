Woningovervaller Vreeswijkstraat gezocht, partner al aangehouden

Oud-wethouder: ‘Stuitend dat scholen voor kwetsbare kinderen in Den Haag niet open zijn’

1 februari Scholen in het speciaal onderwijs zijn in Den Haag in deze coronatijd niet open voor alle leerlingen, ondanks het advies van het kabinet in januari om dat wel te doen. ‘Stuitend en onbegrijpelijk’, noemt voormalig Haags wethouder van onderwijs Anke van Kampen dat in een open brief.