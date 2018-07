Woningovervallers weggevlucht na worsteling met huiseigenaar

Politie wil 'au­to-inbrekers' bedanken

12:46 Politie Zuiderpark heeft beelden gedeeld van twee mannen die op klaarlichte dag een auto openbreken. Het betreft een video van vorig jaar waarop te zien is hoe twee mannen een hond uit de auto redden. Nu het weer flink warm is wil de politie mensen op het hart drukken geen dieren in de auto achter te laten.