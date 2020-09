Woningprijzen in Den Haag stijgen hard: ‘Zelfs expats die hier net zijn, beginnen meteen over kopen’

Volgens Calcasa, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de waardering van onroerend goed, stijgen de woningprijzen in Nederland het hardst in de provincie Groningen (10,3 procent). In Zuid-Holland was dat bijna 9 procent. In de gemeente Westerwolde in Oost-Groningen was de stijging met 11,2 procent het hoogst van heel Nederland.