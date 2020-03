Woningverhuur via Airbnb vanaf nu verboden in Den Haag

Woningen verhuren via Airbnb is vanaf nu verboden in Den Haag. In een uitspraak van de Raad van State is vandaag bepaald dat het verhuren van een woning aan toeristen zonder onttrekkingsvergunning niet meer is toegestaan. Verhuur aan toeristen wordt in de toekomst dan ook als woningonttrekking gezien.