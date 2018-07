Woon jij op een hitte-eiland? Check het hier

Op de kaart is te zien dat vooral het centrum van Den Haag één groot hitte-eiland is. Wil je daaraan ontsnappen, dan kan je het best naar de uiteindes van de stad (zoals Loosduinen en Mariahoeve) of naar omringende plaatsen zoals Rijswijk, Leidschendam, Leidschenveen of Nootdorp. Rondom het Zuiderpark en het Westbroekpark, gedeelten van de stad waar veel groen ligt, is het ook relatief koel.



In Delft zien we dezelfde tendens: het centrum is bloedheet, rondom de stad is het beter vertoeven. Het Westland is minder consequent: hitte-eilanden en koelere plekken liggen daar meer door elkaar. Inwoners van Zoetermeer komen er goed vanaf: alleen in het zuiden van de stad houden plekken veel warmte vast, maar nergens zoveel als in bijvoorbeeld Den Haag centrum.