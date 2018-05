Woonboot aan Troelstrakade net op tijd gered van zinken

Derde divisie Topaffiche op komst in nacompeti­tie: Quick versus Schevenin­gen

26 mei Menig voetballiefhebber uit deze regio zal er naar uitkijken. In de nacompetitie treffen derdedivisionisten Quick (zondag) en Scheveningen (zaterdag) elkaar. Het hing al een tijdje in de lucht, maar door de zege van Scheveningen op Jong Volendam (1-0) is het zeker.