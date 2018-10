Wooncollectief biedt 'geen veilige zorg'

Zo is het medicatiebeleid niet op orde, is er sprake (geweest) van huiselijk geweld en hebben de werknemers geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), wat wel verplicht is. Van de vijftien onderzochte voorwaarden voldoet de instelling er maar aan twee. De inspectie eist dat Stichting Lage Nieuwstraat Collectief de boel zo snel mogelijk op orde brengt.



Bij de woonvoorziening in het Haagse centrum wonen negen mannelijke cliënten met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 54 tot 72 jaar. De aanbieder biedt ook dagbesteding.



