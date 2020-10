Wooncorporatie verkoopt zorgcomplex om sociale huurwoningen te kunnen bouwen

Het zorgvastgoed is onderdeel van complex Eden in de Haagse Rivierenbuurt en verkocht aan Achmea Dutch Health Care Property Fund, dat zich specifiek richt op zorgvastgoed. De zorgwoningen, bestemd voor geriatrische patiënten, liggen op de eerste en tweede verdieping van het complex. Op de begane grond bevinden zich twee kinderdagverblijven in combinatie met onderwijs-, medische en welzijnsvoorzieningen en twee bedrijfsruimten.

,,Wij richten ons op sociale huurwoningen. Het verkochte (zorg)vastgoed past niet in de huidige portefeuillestrategie van Haag Wonen’’, vertelt financieel bestuurder Ria Koppen van de wooncorporatie. ,,We zijn blij dat we het kunnen overdragen aan een professionele nieuwe eigenaar die gespecialiseerd is in zorgvastgoed. De opgave is groot in Den Haag, de wachtlijsten zijn lang. Als partner in de stad kan Haag Wonen dit geld daarom goed gebruiken om te investeren in nieuwbouw, woningverbetering en verduurzaming.”