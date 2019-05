Woonvoorziening voor Haagse daklozen aan Sportlaan verhuist naar Schenkweg

De locatie aan de Schenkweg is, net als de locatie aan de Sportlaan, gericht op mensen die toe zijn aan een zelfstandige woonvorm. Daarbij worden ze verder begeleid en zullen na gemiddeld een jaar uitstromen naar echt zelfstandiger wonen. ,,Iedereen in Den Haag verdient de zorg en begeleiding die nodig is om mee te kunnen doen”, zegt Bert van Alphen, wethouder Maatschappelijke opvang. ,,Daar hoort ook het hebben van een eigen bed en een eigen ‘thuis’ bij; een plek waar je zelf kan beslissen naar welk tv-programma je kijkt.”



De komst van de nieuwe bewoners aan de Schenkweg zal in nauw overleg met de buurt plaatsvinden. Daarnaast wordt er wordt ook een begeleidingscommissie ingericht, met onder andere omwonenden, vertegenwoordigers van het wijkteam, de wijkagent en ondernemers. ,,Het is belangrijk dat je je goed voelt in jouw eigen buurt”, zegt Bert van Alphen. ,,Dat geldt voor de nieuwe bewoners, maar natuurlijk ook voor de mensen die er al wonen.”



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!