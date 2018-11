Woonwagenbewoners mogen langer blijven staan

Advocaat J. Bootsma van de gemeente voerde vanmiddag in de rechtbank aan namens het college van burgemeester en wethouders aan te vrezen voor wanordelijkheden in het actiekamp, omdat de wagens dicht op elkaar staan. Ook zou de actie het karakter van permanente bewoning hebben gekregen.



Maar volgens de demonstranten is dat niet waar. Veel spullen en tijdelijke caravans zijn volgens hen al verwijderd om meer plek te maken, en het grasveld wordt omringd door wagens van andere reizigers die er legaal staan. ,,Wij zijn heel vredelievend en juist meegaand. We drinken koffie met de politie. En de woonwagenkampbewoners om ons heen zijn juist solidair,’' betoogde B. Messing. ,,Wij zijn geen agressief volk. Wij zijn niemand tot last.”



De actie duurde volgens haar lang voort om druk te zetten op hun eis: een eigen vaste standplek in Den Haag waar zij volgens landelijk beleid recht op hebben. De gemeente meldt dat het naarstig op zoek is naar een oplossing, maar die nog niet heeft gevonden. Messing beleeft dat anders. ,,Wij worden van het kastje naar de muur gestuurd.”