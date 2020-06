Woonwagenbewoners vinden vaak dat ze behandeld worden alsof ze crimineel zijn – wat ze ook zijn

SV Nootdorp rouwt om de dood van hun jeugd­scheids­rech­ter (20)

15 juni De dood van een 20-jarige Nootdorper is keihard aangekomen bij SV Nootdorp. De man werd zaterdagmorgen door de politie in zijn auto gevonden in een sloot bij tankstation Knorrestein langs de A12 bij Zoetermeer. Het slachtoffer voetbalde tot twee jaar geleden bij SV Nootdorp in de jeugd en was er jeugdscheidsrechter.