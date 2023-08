Woorden als soep, sap of zeep klinken in buitenlandse oren bijna hetzelfde, oppassen in de keuken dus

column Hardliners die het Engels willen cancelen? Dat is toch te mal voor de Nether­lands?

Van alle dingen in de stad waaraan een mens zich kan ergeren, lijken de Engelstalige omroepberichten in de tram me peanuts.In het Engels de koffie bestellen op een terras, ja dat is even omschakelen. Al zou je zonder die vriendelijke Oekraïense/Australische/Spaanse serveerster waarschijnlijk de koffie zelf moeten gaan halen. En zetten.