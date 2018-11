Word effe wakker. En jij helemaal, Richard; je bent goddomme Trump niet

‘Pas als je erover praat, is er een probleem’, is het adagium bij de VVD. En nu dus ook bij Groep de Mos. De partij die het ‘anders’ ging doen. Raadslid Nino Davituliani trekt fel van leer tegen een generaal pardon; zij vindt dat uitgeprocedeerde asielzoekers naar het land van herkomst terug moeten. Het is inderdaad misdadig dat mensen die geen enkele kans hebben hier zó lang de kans krijgen om te denken dat ze een kans maken. Niet de mensen zijn fout, het systeem dat hun beroepsmogelijkheden in stand houdt.



Maar als dit systeem op orde zou zijn, was dame Davituliani zelf nooit in beeld geweest. Dan was ze allang teruggestuurd naar Georgië, waar ze volgens haar eigen principes thuishoort. Ze is immers zelf in dit land terechtgekomen door een pardonregeling. Pikant? Zeg dat wel. Het hoeft geen betoog dat deze ontdekking - haar eigen fractievoorzitter zei niet op de hoogte te zijn - maatschappelijk relevant en dus nieuwswaardig is. Groep de Mos reageerde als door een wesp gestoken op dit hun onwelgevallige bericht.