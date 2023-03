Worden de exotische stokstaartjes die ontsnapten uit tuin van miljonair straks een plaag?

Kustdorp in de ban van ontsnap­ping drie exotische roofdier­tjes: ‘Ze zijn heel alert en snel’

Inwoners van ’s-Gravenzande hebben een nieuw tijdverdrijf. Het halve kustdorp is in de weer met een klopjacht op drie stokstaartjes. De even olijke als exotische diertjes zwerven door de straten, op zoek naar voedsel. Diverse ’s-Gravenzanders hebben het trio reeds op de foto vast weten te leggen. Tot dusver is het nog niet gelukt om de op muizen en ratten jagende roofdieren te vangen.