Worden verdachte agenten in zaak-Mitch Henriquez gestraft?

Het Openbaar Ministerie (OM) stelde vier weken geleden dat die de agenten die verdacht worden van de dood van Arubaan Mitch Henriquez, geen straf wil opleggen. De agenten zijn weliswaar schuldig aan mishandeling, maar niet verantwoordelijk voor zijn dood. Justitie meent dat de twee 'gebroken' agenten al genoeg gestraft zijn en vroeg de rechtbank vandaag de twee geen verdere straf op te leggen.



De 42-jarige Arubaan overleed nadat hij, na hevig verzet en een flinke worsteling, door agenten was overmeesterd. Het Openbaar Ministerie acht de twee agenten die terechtstaan wel schuldig, maar vroeg de rechter geen straf op te leggen.



Arrestatie

Henriquez overleed een dag na zijn arrestatie eind juni 2015. Hij had tegen agenten geroepen dat hij een wapen bij zich had en daarbij naar zijn kruis gewezen. Bij zijn arrestatie verzette hij zich zo heftig dat er vijf agenten nodig waren om hem in bedwang te houden.



Aanvankelijk werd gedacht dat de omstreden nekklem hem fataal was geworden, maar later kwam dit op losse schroeven te staan. Verschillende deskundigen noemen hartfalen door een acuut stresssyndroom de meest waarschijnlijke doodsoorzaak, maar de bij de rechtszaak betrokken deskundigen konden het tijdens de zitting niet eens worden.



De agenten hebben tijdens het proces afgeschermd in de rechtbank gezeten, achter een kamerscherm en met vervormde stemmen. Ze worden uit privacyoverwegingen aangeduid als DH01 en DH02.