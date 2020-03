Worden we straks alleen nog gezien als mogelijke drager van een virus, of als vrij individu?

Vlammen slaan uit appartemen­ten­com­plex aan Hemster­huis­straat in Den Haag

7:08 In een trappenhuis van een appartementencomplex aan de Hemsterhuisstraat in Den Haag heeft vannacht een flinke brand gewoed. Dat meldt de brandweer. Eén bewoner moest in een ambulance nagekeken worden voor het inademen van rook, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.