Worden werknemers met een lager loon slechter behandeld?

‘Schoon, doen we toch gewoon?’ tentoon­stel­ling over verbeteren van Haagse wateren

Flesjes cola, blikjes bier en fastfoodverpakkingen: het Haagse water heeft het zwaar te verduren. Daarom is tot en met 14 december in het Stadhuis in Den Haag ‘Schoon, doen we toch gewoon?’ te zien, een tentoonstelling over afval in het water.

17 november