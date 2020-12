Wordt Haagse Bibi Nederlands’ nieuwste topfotograaf?

Bibi laat op Instagram alvast de outfits zien die zij en Stefano dragen. Toch is het niet alleen maar een feestelijke dag voor haar. De vriend van haar oma is overleden aan kanker. Haar oma was ook te zien in Het Perfecte Plaatje, toen ze voor Bibi poseerde.

Breijman werd in 2010 bekend toen zij meedeed aan Oh Oh Cherso. Later was ze te zien in Oh Oh Tirol, Echte meisjes op zoek naar zichzelf en It Takes 2, waar ze zanger Waylon leerde kennen. Het paar is sinds 2017 samen en kreeg een jaar later een dochtertje.