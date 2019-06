Wordt het die stijlvolle Engelse parkbank? Of toch de oude vertrouwde stevige grijze bank

In 1994 redde John van Ringelenstein ADO Den Haag van de ondergang. Veertien jaar lang was hij het boegbeeld van de club, in een periode die niet altijd even gelukzalig was. De club degradeerde in het afscheidsjaar van het Zuiderparkstadion, maar keerde glorieus terug in de eredivisie. In een gloednieuw stadion, in de oksel van prins Claus z’n plein.