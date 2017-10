Wordt het Spuiforum echt goedkoper? De politiek wacht op antwoord

Maar de PVV laat het er niet bij zitten. ,,Dit is zéér arrogant'', zegt raadslid Daniëlle de Winter. ,,Ik ben als raadslid gekozen om mijn controlerende taak uit te voeren, en het is dus aan mij om te bepalen of een vergelijking zinvol is.'' Ze krijgt bijval van collega's: ,,Dit is een onhandige en wonderlijke uitspraak'', vindt VVD-fractieleider Frans de Graaf. ,,Eerder zei Wijsmuller dat het nieuwe gebouw goedkoper wordt dan het oude plan.'' D66-er Robert van Asten: ,,Feitelijk juist, maar het is wel erg flauw beantwoord. Dat past niet bij zo'n groot project.''



Strikt genomen klopt het dat het nieuwe Spuiforum-plan anders is dan het vorige. Bij het in 2014 gesneuvelde voorstel ging het om één gebouw - het cultuurpaleis - nu draait het om het hele Spuikwartier, inclusief winkels, woontorens, het hotel en groen.



Maar daarmee is de angel nog niet uit de discussie. Fracties willen weten of de stad nu financieel beter af is dan met het oude plan. De vergelijking moet dus wel degelijk gemaakt worden, vinden partijen. CDA-raadslid Michel Rogier: ,,Onderaan de streep wil ik duidelijkheid van de wethouder dat het niet duurder wordt dan afgesproken.''