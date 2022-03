Wordt Poetin straks in Den Haag berecht?

The Avocado Show verovert de wereld, na Amsterdam is de eerste stop de Mall in Leidschen­dam

Ze hebben al vestigingen in Amsterdam, Brussel, Londen en Madrid en binnenkort ook in Leidschendam, in de Westfield Mall of the Netherlands om precies te zijn. The Avocado Show van de vrienden Julian en Ron timmert aan de weg, want het concept dat in de Haagse regio wordt ontwikkeld moet de rest van de wereld gaan veroveren.

3 maart