Wordt Reda N. teruggepakt via zijn vader en zijn ex?

Dna moet leiden naar dader die Iwona Galla in 2003 in Naaldwijk vermoordde

8:05 Dna-sporen moeten de politie helpen om de zestien jaar oude moord op Iwona Galla alsnog op de lossen. De Poolse werd in mei 2003 dood aangetroffen in een woning aan de Vuurdoorn in Naaldwijk. ,,Voor de ouders is het belangrijk dat er nu eindelijk eens gerechtigheid komt”, zei de politie gisteren in opsporingsprogramma Team West.