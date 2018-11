Workshop helpt zieke mensen hun zelfvertrouwen terug te krijgen

VideoKanker is een ziekte met ingrijpende gevolgen. Lichamelijk en emotioneel vormt het hele traject van ziek zijn een grote belasting. Als dan ook je uiterlijk nog eens verandert, kan dat invloed hebben op je zelfvertrouwen. ‘Look Good Feel Better’ verzorgt workshops in Haaglanden MC over uiterlijke verzorging voor vrouwen met kanker.